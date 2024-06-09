2024 İstanbul Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105690593

İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105690593

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 105690593 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümüne 316 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 294,81626

İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 316

İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 450.052

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690593   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 294,81626

Başarı Sıralaması: 450.052

Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+8+0

Yerleşen 2023 – 2024: 316

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,65377

Başarı Sıralaması:  601.202

Kontenjan 2022:  300+8

Yerleşen 2022: 308

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  300+8

Yerleşen 2021 : 293

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,21434

Başarı Sıralaması:  739

Kontenjan 2020 :  300+8

Yerleşen 2020 : 308

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İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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