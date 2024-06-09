2024 İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105611332

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105611332

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Siyasal Bilgiler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 105611332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 126 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 376,47741

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 126

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 89.723

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611332   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,47741

Başarı Sıralaması: 89.723

Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 126

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,09413

Başarı Sıralaması:  108.452

Kontenjan 2022:  120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,83348

Başarı Sıralaması :  105.414

Kontenjan 2021 :  120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,57754

Başarı Sıralaması:  70.9

Kontenjan 2020 :  120+3

Yerleşen 2020 : 123

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İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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