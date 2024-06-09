2024 İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105690592

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105690592

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 105690592 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 279,68061

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 210

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 575.144

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690592   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 279,68061

Başarı Sıralaması: 575.144

Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 210

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,36507

Başarı Sıralaması:  713.03

Kontenjan 2022:  200+5

Yerleşen 2022: 205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  200+5

Yerleşen 2021 : 152

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,68347

Başarı Sıralaması:  734

Kontenjan 2020 :  200+5

Yerleşen 2020 : 205

taban-taban-puanlari.jpg

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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