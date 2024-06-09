2024 İstanbul Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105611323

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105611323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 126 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 359,30940
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 126
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 132.786
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611323
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,30940
Başarı Sıralaması: 132.786
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 126
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,30688
Başarı Sıralaması: 143.275
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,61087
Başarı Sıralaması : 138.316
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,63696
Başarı Sıralaması: 86.6
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.