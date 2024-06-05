2024 İstanbul Üni. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105610131

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Üni. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105610131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 105610131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 376,37909

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 38.345

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610131   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,37909

Başarı Sıralaması: 38.345

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,89302

Başarı Sıralaması:  41.137

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 319,16500

Başarı Sıralaması :  37.335

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,22439

Başarı Sıralaması:  38.5

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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