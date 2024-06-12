2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111610794

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111610794 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 290,16391

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 367.668

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610794

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,16391

Başarı Sıralaması: 367.668

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,53752

Başarı Sıralaması: 361.695

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,97771

Başarı Sıralaması : 374.986

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,89616

Başarı Sıralaması: 381

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.