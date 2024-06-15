2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205090054

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205090054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi   Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 205090054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı  Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 361,30229

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 80.033

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090054   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,30229

Başarı Sıralaması: 80.033

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,78820

Başarı Sıralaması:  69.255

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 310,30778

Başarı Sıralaması :  86.646

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,93804

Başarı Sıralaması:  91.5

Kontenjan 2020 :  7+0

Yerleşen 2020 : 7

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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