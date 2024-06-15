2024 İstanbul Topkapı Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205090038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 205090038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 185,52477

İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 38

İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 1.462.276

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205090038

ÜNİVERSİTE: İstanbul Topkapı Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 185,52477

Başarı Sıralaması: 1.462.276

Kontenjan 2023 – 2024 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 38

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,27105

Başarı Sıralaması: 1.176.084

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: 30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 35+0

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,74098

Başarı Sıralaması: 805

Kontenjan 2020 : 30+0

Yerleşen 2020 : 30

İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.