2024 İstanbul Ticaret Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203490181

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Ticaret Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203490181

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 203490181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 32+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 272,32527

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 643.547

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203490181   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,32527

Başarı Sıralaması: 643.547

Kontenjan 2023 – 2024 : 32+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,44228

Başarı Sıralaması:  576.011

Kontenjan 2022:  21+0

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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