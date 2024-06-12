2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105510926

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510926 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü , Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uzay Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uzay Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 525,34128
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 5.741
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510926
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 525,34128
Başarı Sıralaması: 5.741
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 517,40975
Başarı Sıralaması: 7.82
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 454,29643
Başarı Sıralaması : 10.324
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,00869
Başarı Sıralaması: 11.6
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.