2024 İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105590144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 105590144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü , İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 320,51010

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 286.624

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105590144

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 320,51010

Başarı Sıralaması: 286.624

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,66376

Başarı Sıralaması: 398.94

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 15+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.