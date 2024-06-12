2024 İstanbul Teknik Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105510565

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510565 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 530,13833

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 4.061

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510565

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 530,13833

Başarı Sıralaması: 4.061

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 103

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,09606

Başarı Sıralaması: 4.67

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: 113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 468,99682

Başarı Sıralaması : 5.921

Kontenjan 2021 : 110+3

Yerleşen 2021 : 113

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 516,99957

Başarı Sıralaması: 6.87

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.