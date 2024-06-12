2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203210113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203210113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 389,72436
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 123.976
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203210113
ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 389,72436
Başarı Sıralaması: 123.976
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 3
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 371,26389
Başarı Sıralaması: 142.303
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 287,36967
Başarı Sıralaması : 188.446
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,58784
Başarı Sıralaması: 153
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.