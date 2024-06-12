2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203210961

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203210961

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 203210961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 54+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 242,45774

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 678.721

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203210961   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,45774

Başarı Sıralaması: 678.721

Kontenjan 2023 – 2024 : 54+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,99215

Başarı Sıralaması:  412.396

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022: 59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,54254

Başarı Sıralaması :  345.155

Kontenjan 2021 :  51+0

Yerleşen 2021 : 51

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,62951

Başarı Sıralaması:  304

Kontenjan 2020 :  51+0

Yerleşen 2020 : 51

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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