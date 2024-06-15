2024 İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204710917

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 204710917 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 368,93337

İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 63.587

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204710917

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,93337

Başarı Sıralaması: 63.587

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,29828

Başarı Sıralaması: 51.885

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,95865

Başarı Sıralaması : 47.335

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,24946

Başarı Sıralaması: 28.8

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.