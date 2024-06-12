2024 İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204790556

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204790556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 354,97707
İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2
İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 179.018
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204790556
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 354,97707
Başarı Sıralaması: 179.018
Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 2
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,64906
Başarı Sıralaması: 193.267
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: 3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 274,26205
Başarı Sıralaması : 219.158
Kontenjan 2021 : 3+0
Yerleşen 2021 : 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.