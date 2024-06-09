2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210402005

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 210402005 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 319,80530
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 290.379
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 210402005
ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 319,80530
Başarı Sıralaması: 290.379
Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,47427
Başarı Sıralaması: 283.353
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: 6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 266,11561
Başarı Sıralaması : 285.537
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,11910
Başarı Sıralaması: 317
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.