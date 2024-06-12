2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  İç MimarlıkBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210402432

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 210402432 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 324,09969

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 249.64

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210402432

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,09969

Başarı Sıralaması: 249.64

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,10682

Başarı Sıralaması: 196.357

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,76981

Başarı Sıralaması : 201.023

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,20726

Başarı Sıralaması: 194

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.