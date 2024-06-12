2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402495

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Nişantaşı Üni.  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402495

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi    Sivil Havacılık Yüksekokulu   Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 210402495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 281,76071

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 406.227

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 210402495   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,76071

Başarı Sıralaması: 406.227

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,93189

Başarı Sıralaması:  470.721

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,56975

Başarı Sıralaması:  621

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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