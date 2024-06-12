2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203110292

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203110292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 141+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 490,30945
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 25.001
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110292
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 490,30945
Başarı Sıralaması: 25.001
Kontenjan 2023 – 2024 : 141+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 141
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,92126
Başarı Sıralaması: 23.598
Kontenjan 2022: 117+0
Yerleşen 2022: 117
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 427,66898
Başarı Sıralaması : 23.539
Kontenjan 2021 : 100+0
Yerleşen 2021 : 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,05220
Başarı Sıralaması: 19.5
Kontenjan 2020 : 91+0
Yerleşen 2020 : 91
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.