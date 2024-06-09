2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203110353

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203110353

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 203110353 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 418,66474

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 21.681

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110353   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,66474

Başarı Sıralaması: 21.681

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,09197

Başarı Sıralaması:  25.161

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 365,68852

Başarı Sıralaması :  29.737

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,01586

Başarı Sıralaması:  20

Kontenjan 2020 :  13+0

Yerleşen 2020 : 13

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İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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