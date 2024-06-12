2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve ProtezBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203190105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü tercih kod numarası 203190105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortez ve Protez Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ortez ve Protez Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Taban Puanı: 234,51840

İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17

İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Başarı Sıralaması: 759.966

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190105

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,51840

Başarı Sıralaması: 759.966

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,29257

Başarı Sıralaması: 612.702

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 17+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,56556

Başarı Sıralaması: 621

Kontenjan 2020 : 17+0

Yerleşen 2020 : 17

İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.