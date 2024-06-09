2024 İstanbul Medipol Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203190110

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Medipol Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203190110

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203190110 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 349,77417

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 162.045

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190110   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,77417

Başarı Sıralaması: 162.045

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,04775

Başarı Sıralaması:  167.057

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,36442

Başarı Sıralaması :  162.477

Kontenjan 2021 :  8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,56972

Başarı Sıralaması:  167

Kontenjan 2020 :  7+0

Yerleşen 2020 : 7

taban-taban-puanlari.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Uluslararası Final Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301310117
2024 Uluslararası Final Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301310117
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103130243
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103130243
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390046
2024 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106390046
2024 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301390051
2024 Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301390051
Çok Okunanlar
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Rauf Denktaş Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301810024
2024 Rauf Denktaş Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301810024
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı