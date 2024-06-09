2024 İstanbul Medipol Üni. Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203190109

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Medipol Üni. Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203190109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203190109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 289,77959

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 489.218

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190109   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,77959

Başarı Sıralaması: 489.218

Kontenjan 2023 – 2024 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,99485

Başarı Sıralaması:  512.093

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  34+0

Yerleşen 2021 : 27

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,15614

Başarı Sıralaması:  674

Kontenjan 2020 :  34+0

Yerleşen 2020 : 34

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İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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