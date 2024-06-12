2024 İstanbul Medipol Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203110962

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203110962 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 286,08852

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 68

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 385.715

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110962

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,08852

Başarı Sıralaması: 385.715

Kontenjan 2023 – 2024 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,78069

Başarı Sıralaması: 352.926

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: 68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,09718

Başarı Sıralaması : 302.75

Kontenjan 2021 : 68+0

Yerleşen 2021 : 68

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,90547

Başarı Sıralaması: 278

Kontenjan 2020 : 76+0

Yerleşen 2020 : 76

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.