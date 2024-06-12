2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105410063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105410063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 180+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 511,63515
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 185
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 11.876
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105410063
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 511,63515
Başarı Sıralaması: 11.876
Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 185
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 511,40545
Başarı Sıralaması: 10.788
Kontenjan 2022: 180+5
Yerleşen 2022: 185
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 459,74713
Başarı Sıralaması : 8.512
Kontenjan 2021 : 170+5
Yerleşen 2021 : 175
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 515,99207
Başarı Sıralaması: 7.27
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.