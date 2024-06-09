2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105410115

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 105410115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 190+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 429,93886
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 195
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13.045
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105410115
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 429,93886
Başarı Sıralaması: 13.045
Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 195
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 430,65047
Başarı Sıralaması: 17.312
Kontenjan 2022: 190+5
Yerleşen 2022: 195
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 374,66912
Başarı Sıralaması : 21.937
Kontenjan 2021 : 180+5
Yerleşen 2021 : 185
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 432,12624
Başarı Sıralaması: 11.4
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.