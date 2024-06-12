2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105490020

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 105490020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomühendislik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 388,70161

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 125.345

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105490020

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 388,70161

Başarı Sıralaması: 125.345

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,39228

Başarı Sıralaması: 120.915

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,86247

Başarı Sıralaması : 129.296

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,17681

Başarı Sıralaması: 133

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.