2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203010187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203010187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 23+0+3+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 429,68493
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 24
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13.198
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203010187
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 429,68493
Başarı Sıralaması: 13.198
Kontenjan 2023 – 2024 : 23+0+3+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 24
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 430,83237
Başarı Sıralaması: 17.192
Kontenjan 2022: 24+0
Yerleşen 2022: 24
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 375,67756
Başarı Sıralaması : 21.137
Kontenjan 2021 : 21+0
Yerleşen 2021 : 21
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 434,27902
Başarı Sıralaması: 10.7
Kontenjan 2020 : 30+0
Yerleşen 2020 : 30
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.