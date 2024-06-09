2024 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203090173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203090173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 135+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 135 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 368,12477
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 135
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 109.238
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203090173
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 368,12477
Başarı Sıralaması: 109.238
Kontenjan 2023 – 2024 : 135+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 135
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,07813
Başarı Sıralaması: 94.992
Kontenjan 2022: 116+0
Yerleşen 2022: 116
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,76751
Başarı Sıralaması : 88.448
Kontenjan 2021 : 112+0
Yerleşen 2021 : 112
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.