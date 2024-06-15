2024 İstanbul Kültür Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203011061

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 203011061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 401,34153

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 20.175

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203011061

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,34153

Başarı Sıralaması: 20.175

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,82759

Başarı Sıralaması: 21.119

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 355,52267

Başarı Sıralaması : 20.908

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,31410

Başarı Sıralaması: 22.7

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.