2024 İstanbul Kültür Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203010106

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 203010106 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 294,47954
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 349.37
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203010106
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 294,47954
Başarı Sıralaması: 349.37
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,67013
Başarı Sıralaması: 241.821
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: 7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,64898
Başarı Sıralaması : 311.924
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,80347
Başarı Sıralaması: 478
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.