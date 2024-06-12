2024 İstanbul Kültür Üni. Matematik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203090170

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 203090170 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 400,38847

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 110.161

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203090170

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,38847

Başarı Sıralaması: 110.161

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,65823

Başarı Sıralaması: 115.725

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 311,14985

Başarı Sıralaması : 144.233

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,65529

Başarı Sıralaması: 140

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.