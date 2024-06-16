2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202751074 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202751074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 53+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-53 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 218,06019

İstanbul Gelişim Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.213.768

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202751074

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 218,06019

Başarı Sıralaması: 2.213.768

Kontenjan 2022 – 2023 : 53+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,53032

Başarı Sıralaması: 1.756.779

Kontenjan 2022: 46+0

Yerleşen 2022: Doldu-46

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1589025

Kontenjan 2021: 38+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-21