2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202754253 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202754253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 320,57680
İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 660.54
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202754253
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 320,57680
Başarı Sıralaması: 660.54
Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,06356
Başarı Sıralaması: 650.261
Kontenjan 2022: 14+0
Yerleşen 2022: Doldu-14
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278.44998
Başarı Sıralaması: 507227
Kontenjan 2021: 13+0
Yerleşen 2021: Doldu-13