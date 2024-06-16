2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Taban Puanları ( Önlisans ) 202754244 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü tercih kod numarası 202754244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Hava Lojistiği Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hava Lojistiği Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hava Lojistiği Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanı: 214,69894
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hava Lojistiği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.282.221
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202754244
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Hava Lojistiği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 214,69894
Başarı Sıralaması: 2.282.221
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,39455
Başarı Sıralaması: 1.738.680
Kontenjan 2022: 26+0
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1585200
Kontenjan 2021: 30+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-4