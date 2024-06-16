2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202750631 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202750631 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 337,84099
İstanbul Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 511.619
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202750631
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 337,84099
Başarı Sıralaması: 511.619
Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,72321
Başarı Sıralaması: 513.741
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: Doldu-13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278.44187
Başarı Sıralaması: 507285
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12