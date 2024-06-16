2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790450 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202790450 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 352,81045
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 406.662
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202790450
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 352,81045
Başarı Sıralaması: 406.662
Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,27980
Başarı Sıralaması: 404.731
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288.00341
Başarı Sıralaması: 435278
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10