2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202750694 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202750694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Teknolojisi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 354,87142

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 393.888

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202750694

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 354,87142

Başarı Sıralaması: 393.888

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,38073

Başarı Sıralaması: 392.683

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.98813

Başarı Sıralaması: 414965

Kontenjan 2021: 11+0

Yerleşen 2021: Doldu-11