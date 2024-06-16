2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202751665 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 202751665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 82+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-82 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 215,60661
İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.263.720
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202751665
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 215,60661
Başarı Sıralaması: 2.263.720
Kontenjan 2022 – 2023 : 82+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,29230
Başarı Sıralaması: 1.401.565
Kontenjan 2022: 82+0
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199.1382
Başarı Sıralaması: 1466594
Kontenjan 2021: 77+0
Yerleşen 2021: Doldu-77