2024 İstanbul Gelişim Üni. Uçuş Harekat Yöneticiliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202790655 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü tercih kod numarası 202790655 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Puanı: 218,07058
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.213.557
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202790655
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçuş Harekat Yöneticiliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 218,07058
Başarı Sıralaması: 2.213.557
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,04741
Başarı Sıralaması: 1.919.840
Kontenjan 2022: 47+0
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---