2024 İstanbul Gelişim Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202750667 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 202750667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 310,45468
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 763.808
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202750667
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 310,45468
Başarı Sıralaması: 763.808
Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,36375
Başarı Sıralaması: 796.831
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249.97747
Başarı Sıralaması: 794130
Kontenjan 2021: 13+0
Yerleşen 2021: Doldu-13