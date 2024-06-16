2024 İstanbul Gelişim Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202754156 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 202754156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 225,92925
İstanbul Gelişim Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.056.994
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202754156
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 225,92925
Başarı Sıralaması: 2.056.994
Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,06542
Başarı Sıralaması: 1.644.572
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1593329
Kontenjan 2021: 59+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-29