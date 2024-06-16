2024 İstanbul Gelişim Üni. Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 202790620 %50 İndirimli

202790620 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Gelişim Üni. Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 202790620 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü tercih kod numarası 202790620 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü   İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik   Bölümü kontenjanı 38+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümüne Doldu-38 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanı: 215,66069

İstanbul Gelişim Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.262.684

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790620

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Pastacılık ve Ekmekçilik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 215,66069

Başarı Sıralaması: 2.262.684

Kontenjan 2022 – 2023 : 38+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-38

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,91337

Başarı Sıralaması:  2.040.298

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022:  Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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