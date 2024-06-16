2024 İstanbul Gelişim Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 202750976 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 202750976 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 200,93768
İstanbul Gelişim Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.558.451
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202750976
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 200,93768
Başarı Sıralaması: 2.558.451
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,22566
Başarı Sıralaması: 2.104.925
Kontenjan 2022: 42+0
Yerleşen 2022: Doldu-42
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1505093
Kontenjan 2021: 43+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-7