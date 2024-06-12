2024 İstanbul Gelişim Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202790555

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202790555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 385,19751

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 130.104

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790555

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,19751

Başarı Sıralaması: 130.104

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,94954

Başarı Sıralaması: 188.883

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,34235

Başarı Sıralaması : 202.015

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.