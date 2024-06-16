2024 İstanbul Gelişim Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 202790375 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 202790375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Dolmadı-20 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 175,93424

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.866.073

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202790375

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 175,93424

Başarı Sıralaması: 2.866.073

Kontenjan 2022 – 2023 : 26+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,17954

Başarı Sıralaması: 2.010.010

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1289417

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-2