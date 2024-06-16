2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Taban Puanları ( Önlisans ) 201750088 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü tercih kod numarası 201750088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tahribatsız Muayene Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tahribatsız Muayene Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tahribatsız Muayene Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Puanı: 318,81453
İstanbul Gedik Üniversitesi Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 677.626
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201750088
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Tahribatsız Muayene
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 318,81453
Başarı Sıralaması: 677.626
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,95833
Başarı Sıralaması: 581.48
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237.6272
Başarı Sıralaması: 939118
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4