2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201751323 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201751323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Su Altı Teknolojisi Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Su Altı Teknolojisi Bölümüne Doldu-26 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 224,82178

İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.078.594

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201751323

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Su Altı Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 224,82178

Başarı Sıralaması: 2.078.594

Kontenjan 2022 – 2023 : 26+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,73959

Başarı Sıralaması: 2.116.518

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.87609

Başarı Sıralaması: 1590554

Kontenjan 2021: 22+0

Yerleşen 2021: Doldu-22