2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201751314 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201751314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Su Altı Teknolojisi Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Su Altı Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 350,36912
İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 422.21
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201751314
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi
FAKÜLTE: Su Altı Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 350,36912
Başarı Sıralaması: 422.21
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,11094
Başarı Sıralaması: 496.456
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306.32552
Başarı Sıralaması: 325260
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3